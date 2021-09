Charlene de Monaco hospitalisée après un malaise : la princesse s'est effondrée

Charlene de Monaco va mieux mais a inquiété ses proches. Toujours présente sur le sol sud-africain, l'épouse du prince Albert a dû être transportée d'urgence et dans le plus grand secret à l'hôpital de Durban, dans l'est du pays, après avoir fait un malaise. Mercredi soir, la maman de Jacques et Gabriella (6 ans) a été admise sous un pseudonyme et est sortie ce vendredi 3 septembre, dans la matinée. La fondation Princesse Charlene de Monaco a partagé l'information dans la journée, à travers un communiqué de presse.



"Son Altesse Sérénissime (S.A.S.) la princesse Charlene de Monaco a été transportée d'urgence à l'hôpital en ambulance tard dans la nuit de mercredi à jeudi après s'être effondrée en raison de complications liées à la grave infection de l'oreille, du nez et de la gorge qu'elle a contractée en mai", peut-on lire. L'ancienne nageuse est sous bonne surveillance, puisque son équipe médicale veille sur elle. Son état est "stable" pour le moment. "Elle a beaucoup souffert", a déclaré Chantell Wittstock, directrice de la fondation à l'AFP.