Charlene de Monaco méchante avec Alexandre, le fils d'Albert ? Choquée, Nicole Coste balance

A défaut d'entretenir des rapports cordiaux avec la princesse, Nicole Coste a même raconté un épisode peu reluisant pour cette dernière : "Pendant la période des fiançailles [en 2010], j'ai vécu des choses qui m'ont alertée et choquée. Elle a, par exemple, changé mon fils de chambre, profitant de l'absence de son père pour l'installer dans l'aile des employés. En tant que mère, je ne trouve pas de mots pour décrire ces agissements." Sympa la belle-mère...

Une absence incompréhensible

A la question de savoir si elle a choisi de partir vivre avec ses fils [Alexandre et ses deux demi-frères plus âgés, Swann et Hugo, NDLR] en Suisse, puis à Londres, pour s'éloigner de la princesse Charlene, la réponse est sans appel : "On a dit que j'avais fui, c'est faux. Je suis allée à New York, à Genève puis à Londres pour parfaire l'éducation de mes enfants dans une grande ville (...) Rien de plus."

Enfin, Nicole Coste a brièvement commenté l'absence prolongée de Charlene de Monaco, retenue en Afrique du Sud depuis de longs mois en raison d'une sérieuse infection ORL. Sans détour, elle dit ne pas comprendre cette absence, avant de conclure : "Cela ne me regarde pas. C'est sa vie privée." La fête d'anniversaire organisée par le palais le 26 août dernier à Monaco, pour les 18 ans d'Alexandre, a d'ailleurs été reportée de deux jours puisque le prince Albert a fait un aller-retour en Afrique du Sud avec ses plus jeunes enfants, Jacques et Gabriella (6 ans), pour rendre visite à son épouse convalescente.

A défaut d'être proche de la princesse Charlene, Nicole Coste assure que son fils a déjà eu l'occasion de "jouer joyeusement" avec Jacques et Gabriella, de même qu'il est proche de son autre demi-soeur Jazmin Grace Grimaldi (29 ans).