Albert de Monaco : Jazmin et Alexandre, ses enfants illégitimes, réunis pour un évènement spécial

Même si la fin de l'été s'annonce, pour certains les vacances ne sont pas tout à fait terminées. Pour Jazmin Grace Grimaldi et son frère Alexandre Coste, ils restaient quelque chose d'important à célébrer avant la rentrée. La jeune femme de 29 ans a partagé dimanche 29 août une belle série de clichés en compagnie de son petit frère pour un évènement bien spécial. En effet, le jeune Alexandre vient tout juste de fêter son 18ème anniversaire et les festivités ont permis de réunir les deux enfants illégitimes du prince Albert de Monaco.

Dans une publication Instagram, Jazmin, qui compte plus de 25 000 abonnés, a tenu à rendre un bel hommage à son petit frère en postant des photos de cette soirée en son honneur. "It's a Celebration ! Joyeux anniversaire mon petit frère Alexandre !", écrit-elle en commentaire d'une série de six photos prises pendant l'évènement. Sur les clichés on peut voir Jazmin et Alexandre, déjà réunis il y a quelques jours, très complices et tout sourire pour cette belle journée. Habillés chics pour l'occasion, les enfants d'Albert ont pu célébrer cette date symbolique entourés de leurs proches.