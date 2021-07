Albert de Monaco et son fils Alexandre Coste, 17 ans, réunis à Monaco, en l'absence de Charlene

Dans la plus grande discrétion, Albert de Monaco continue d'entretenir une relation privilégiée avec son fils illégitime Alexandre Coste. Le 16 juillet 2021, lors du concert d'été de la Croix-Rouge à Monte-Carlo, le jeune homme de 17 ans et sa mère Nicole Coste ont pris part à l'événement, non loin du souverain et du reste de la famille Grimaldi. Deux invités qui n'ont pas manqué d'attirer l'attention des autres convives.

A en croire les informations du magazine Point de vue publié le 21 juillet, Alexandre Coste est aujourd'hui "un beau jeune homme très élégant", qui "attire les regards". Mère et fils ont profité en bonne place du repas organisé sur la terrasse du Café de Paris, avant le concert donné par le Britannique Jamie Cullum devant le Casino. Une soirée de bienfaisance à laquelle la princesse Caroline de Monaco était également présente, accompagnée de trois de ses quatre enfants : Charlotte Casiraghi, Pierre Casiraghi et son épouse Beatrice Borromeo, Andrea Casiraghi et sa femme Tatiana Santo Domingo.

Toujours retenue en Afrique du Sud à cause d'une sévère infection ORL, la princesse Charlene a une fois encore brillé par son absence. C'est peut-être pour cette raison que Nicole Coste et son fils ont pu prendre part à cette soirée... Pour rappel, Alexandre Grimaldi-Coste est né de la relation entre Albert de Monaco et l'ancienne hôtesse de l'air togolaise Nicole Tossoukpé. Après s'être rencontrés à bord d'un vol Air France en 1997, tous deux ont entamé une romance d'environ cinq ans. Lorsqu'Alexandre voit le jour en 2003, le prince offre un soutien financier mais il refuse de le reconnaître. Il le fera finalement en 2005, juste avant de monter sur le trône.