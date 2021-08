Prince Albert : Ses enfants Jazmin et Alexandre se retrouvent à Monaco ! Un drôle de duo en fête

Voilà des retrouvailles que l'on attendait pas. Le 24 août 2021, Jazmin Grace Grimaldi s'est saisie de son compte Instagram pour partager quelques photos en compagnie de son demi-frère Alexandre Grimaldi-Coste. Et pour cause : les deux enfants illégitimes du prince Albert de Monaco sont tous les deux en principauté ! Le duo était d'ailleurs en fête mardi puisque le fils du souverain célébrait ses 18 ans.

Lui en bleu, elle en rose, un large pot de pop corn dans les bras : Jazmin et Alexandre ont profité d'une soirée cinéma en plein air sur le Rocher. Le temps d'une Story Instagram, la chanteuse et comédienne américaine de 29 ans a immortalisé ces joyeuses retrouvailles (voir diaporama). L'occasion de voir Alexandre, lui qui est bien plus discret que son aînée. Pour rappel, ce dernier est le fruit de la relation que le prince Albert a entretenu avec l'hôtesse de l'air Nicole Coste à la fin des années 1990. Il a fallu attendre 2005 pour que le souverain le reconnaisse.

Après avoir grandi loin de l'attention médiatique, Alexandre semble sortir progressivement de l'ombre. Le 16 juillet dernier, il a même pris part au concert d'été de la Croix-Rouge à Monte-Carlo avec sa mère, non loin de son père et du reste de la famille princière. A en croire les informations du magazine Point de vue publié le 21 juillet, Alexandre Coste est aujourd'hui "un beau jeune homme très élégant", qui "attire les regards".