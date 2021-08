Charlene de Monaco éprouvée : retrouvailles de courte durée avec les enfants...

23 photos

Ces retrouvailles avec leur mère en Afrique du Sud ne vont malheureusement pas pouvoir s'éterniser... De retour dans les bras de la princesse Charlene depuis quelques jours, Jacques et Gabriella vont devoir bientôt rentrer en principauté, et pour cause : ils vont entrer au CP !

C'est donc sans leur mère que Jacques et Gabriella vont rentrer en principauté, juste à temps pour y faire leur rentrée scolaire. Mardi 7 septembre, les deux petites têtes blondes vont malheureusement devoir faire leur débuts en CP sans maman, certainement à l'école publique Stella-de-Monaco, où ils sont inscrits depuis 2019. Heureusement, ils pourront compter sur le soutien de leur papa.