Charlene et Albert de Monaco plus amoureux que jamais : tendre étreinte en Afrique du Sud

Charlene et Albert de Monaco sont enfin ensemble ! Après des mois de séparation et de patience, le couple princier a pu se retrouver. Le 25 août sur Instagram, l'ancienne nageuse professionnelle de 43 ans a immortalisé ce moment en se prenant en photo avec l'amour de sa vie. Sur les clichés, on peut voir son Altesse serrer sa femme dans ses bras. Une manière de faire taire les rumeurs qui les disaient au bout du divorce ?

Quoiqu'il en soit, Charlene et Albert de Monaco paraissent très amoureux et heureux. Si le frère de Caroline et Stéphanie de Monaco est tout sourire sur les photos, son épouse, elle, paraît encore très affaiblie. Pour rappel, cette dernière a été très malade durant des semaines. Après une grave infection ORL causée par une opération des dents, elle a été en convalescence et n'a pas pu rentrer sur le Rocher. Elle n'avait pas revu son conjoint depuis le mois de juin et avait dû passer son anniversaire de mariage loin de chez elle.