Stéphanie de Monaco ravie : sortie remarquée avec Louis Ducruet, Marie... et un colosse !

Fait suffisamment rare pour être souligné, Stéphanie de Monaco était de sortie, vendredi 4 juin 2021. La princesse a fait une apparition remarquée sur le Rocher, accompagnée de son fils Louis Ducruet et de son épouse Marie. Bien entourée donc, la soeur du prince Albert a inauguré sur les terrasses du Casino de Monte-Carlo le Doggy John Monaco, une sculpture qui a du chien !

Les Monégasques vont pouvoir compter sur un nouveau compagnon XXL tout au long de l'été : un bouledogue français rouge et blanc - les couleurs de la principauté - réalisé par l'artiste Julien Marinetti et exposé jusqu'au 31 août, avant d'être vendu au profit de Fight Aids Monaco pour un montant de 500 000 euros (voir diaporama). Nul doute que la dédicace apposée sur une des pattes de l'animal par la princesse Stéphanie, la présidente de l'association, fait gonfler le prix !

A l'origine de ce projet artistique et philanthrope ? Louis Ducruet, le fils aîné de la princesse (né de ses amours avec Daniel Ducruet), aidé dans sa démarche par son épouse Marie, qui travaille au Casino de Monte-Carlo en tant que responsable événementiel. Le jeune homme de 28 ans, qui officie aujourd'hui en tant que responsable du recrutement international pour le club anglais de foot Nottingham Forest, s'est temporairement éloigné des terrains pour soutenir l'association fondée par sa mère en 2004. Il s'est d'abord rapproché d'Antoine Pinelli, le galeriste propriétaire de la Villart à Calvi, et agent du peintre, sculpteur et plasticien français, Julien Marinetti. Il a ainsi pu mettre en place cette oeuvre sur la terrasse des jardins du Casino.