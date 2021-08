Diaporama Charlene et Albert de Monaco plus amoureux que jamais : tendre étreinte en Afrique du Sud

Charlene et Albert de Monaco plus amoureux que jamais : tendre étreinte en Afrique du Sud

La princesse Charlène et le prince Albert II de Monaco sont enfin réunis et s'affichent très amoureux sur Instagram ! © Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage

Charlene et Albert de Monaco peuvent enfin se serrer dans les bras !

La princesse Charlène de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques et la princesse Gabriella au balcon du palais lors de la Fête nationale monégasque à Monaco. Le 19 novembre 2019 © Claudia Albuquerque / Bestimage

Charlene et Albert de Monaco sont enfin réunis en Afrique du Sud. Le 25 août 2021.

Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlene durant le 1er jour du Tour de France 2020 à Nice, le 29 août 2020. © Bruno Bebert / Bestimage

Le prince Albert de Monaco, son épouse Charlene et leurs deux enfants Jacques et Gabriella (6 ans).

La famille princière est enfin au complet ! Charlene et Albert de Monaco et leurs jumeaux Jacques et Gabriella, 6 ans, en Afrique du Sud. Le 25 août 2021.