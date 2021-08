Gabriella de Monaco : Frange ratée et moue boudeuse pour retrouver sa maman, Charlene

Pour ses retrouvailles tant attendues avec sa mère, la princesse Gabriella a décidé de se faire une nouvelle coupe de cheveux. Malheureusement, ses talents de coiffeuse sont... perfectibles. Après de longues semaines de séparation, Charlene de Monaco a finalement retrouvé son mari le prince Albert et leurs deux enfants : le prince Jacques et sa jumelle Gabriella, 6 ans. De joyeuses retrouvailles en Afrique du Sud dont plusieurs photos ont été relayées sur le compte Instagram de la princesse convalescente.

"Je suis tellement ravie de retrouver ma famille avec moi. Gabriella a décidé de se couper les cheveux !!! Désolée ma Bella, j'ai fait de mon mieux pour arranger ça", Charlene de Monaco a-t-elle écrit avec dérision, en légende de sa publication. Sur la série de clichés ensoleillés, réalisés dans un jardin luxuriant, sa fille la princesse Gabriella apparaît quelque peu boudeuse avec sa nouvelle mini frange asymétrique. A-t-elle essayé de reproduire la mini frange blonde que portait sa mère il y a un an ? De son côté, le prince Albert prend la pose avec le sourire, non loin de son jeune héritier le prince Jacques. La petite famille ne s'était plus vue depuis le premier voyage du souverain et des jumeaux en juin dernier.

La fillette a de qui tenir en matière d'expériences capillaires puisque sa mère est une véritable aventurière en la matière. Son coup de maître ? Sa coupe punk dévoilée en décembre dernier, lors du traditionnel marché de Noël au palais princier... "Je suis probablement, de tous les membres de familles royales, celle qui a essayé le plus de coiffures différentes, mais je continuerai. C'est mon choix", avait-elle commenté au magazine Point de vue en janvier dernier, clouant ainsi le bec à ses détracteurs.