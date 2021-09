Albert de Monaco : Ce lien méconnu entre son fils Alexandre... et la princesse Stéphanie !

Après avoir grandi loin de l'attention médiatique, le fils aîné du prince Albert de Monaco semble prêt à entrer dans la lumière. A tout juste 18 ans, Alexandre Coste-Grimaldi se retrouve en couverture du magazine Paris Match du 2 septembre 2021. Tandis que le jeune étudiant et mannequin se contente de prendre la pose, sa mère Nicole Coste a accordé un long entretien à nos confrères. Déjà, un extrait concernant la princesse Stéphanie n'est pas passé inaperçu.

A la question de savoir quelle place occupe Alexandre au sein de la famille Grimaldi, l'ancienne hôtesse de l'air assure que son fils a grandi proche de son célèbre papa. En plus de le soutenir financièrement, le prince Albert l'a progressivement intégré à la famille. "Dès que Stéphanie est devenue la marraine d'Alexandre, j'ai su qu'il aurait une place dans la famille princière", confie Nicole Coste, dans l'extrait de l'interview dévoilé mercredi. La soeur cadette du souverain, la princesse Stéphanie de Monaco, est donc la marraine d'Alexandre ! Un lien qui était inconnu jusqu'alors, de même que la célébration d'un baptême.

Né à l'été 2003 à Paris, Alexandre a été publiquement reconnu par son père deux ans plus tard, après que Nicole Coste a révélé l'existence de cet enfant, déjà dans le magazine Paris Match. "Albert a toujours assumé son rôle de père et aucun accord financier n'a jamais été conclu entre nous", explique-t-elle 16 ans plus tard, dans les pages de ce même magazine. Celle qui s'illustre aujourd'hui en tant que styliste ajoute que père et fils sont très complices : "Ils font du sport et parlent politique."