Diaporama Albert de Monaco : Ce lien méconnu entre son fils Alexandre... et la princesse Stéphanie !

La princesse Stéphanie de Monaco et son frère le prince Albert II de Monaco durant la première édition de la Fight Aids Cup, un match de football caritatif au stade Louis II le 20 janvier 2020, dans le cadre du Festival International du Cirque de Monte Carlo opposant l'équipe du prince Albert II de Monaco, les Barbagiuans, contre l'équipe de la princesse Stéphanie, l'équipe du Cirque. Ce match de charité a pour but de soutenir Fight Aids Monaco, association qui lutte contre le virus du VIH, soutenue par AS Monaco, et dont la princesse Stéphanie est la présidente. Dans l'équipe du prince, il y a notamment Didier Deschamps, Flavio Roma, Ludovic Giuly, Andrea Raggi, Marco Simone, Gael Givet, Sebastien Squilacci et en capitaine Louis Ducruet, ce qui n'a pas empeché la victoire après les penaltys, de l'équipe du cirque, renforcée par la présence de Patrick Viera, William Gallas, Olivier Dacourt ou Laure Boulleau, la seule fille sur le terrain. © Bruno Bebert/Bestimage

First edition of the Fight Aids Cup, a charity football match at the Louis II stadium on January 20, 2020, as part of the Monte Carlo International Circus Festival pitting Prince Albert II of Monaco's team, the Barbagiuans, against the team of Princess Stéphanie, the Cirque team. The purpose of this charity match is to support Fight Aids Monaco, an association which fights against the HIV virus, supported by AS Monaco, and of which Princess Stéphanie is the president.