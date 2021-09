Albert de Monaco : Son fils Alexandre privé de voir Jacques et Gabriella ? Sa mère sort du silence

Le fils aîné du prince Albert "sort de l'ombre". Alors qu'il vient tout juste de fêter ses 18 ans, Alexandre Coste-Grimaldi est de retour en couverture du magazine Paris Match du 2 septembre 2021. Le jeune homme qui avait déjà fait une apparition remarquée au Bal de la Croix-Rouge en juillet dernier prend la pose au côté de sa mère Nicole Coste. L'occasion pour elle de rétablir sa vérité, 16 ans après avoir dévoilé l'existence de son fils en couverture de ce même magazine.

Cette ancienne hôtesse de l'air devenue styliste l'assure : non seulement Alexandre a grandi entouré de ses deux parents, mais il est également proche de ses demi-frères et soeurs. En plus d'avoir deux demi-frères plus âgés du côté de sa mère, il y a Jazmin Grace Grimaldi (29 ans), l'autre fille du souverain née hors mariage née et élevée aux Etats-Unis. "Je fais toujours en sorte qu'ils passent ensemble des moments agréables et fraternels", assure Nicole Coste.

Jazmin s'est d'ailleurs affichée à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux avec son jeune demi-frère lors de leurs retrouvailles régulières à Monaco, y compris au mariage de Louis Ducruet et Marie, en juillet 2019. Le 26 août dernier, Jazmine Grimaldi était naturellement présente pour fêter les 18 ans d'Alexandre en principauté. Le jeune étudiant et mannequin était entouré de ses deux parents, mais aussi de ses deux grands frères.