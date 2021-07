Charlene de Monaco prête à laisser Jacques et Gabriella derrière elle ? Ses nouveaux projets inquiètent

Pour que notre Stéphane Bern national se saisisse du sujet, le temps d'une longue analyse publiée dans le magazine Paris Match du 29 juillet 2021, c'est que c'est la situation est sérieuse : que se passe-t-il donc avec Charlene de Monaco ? Partie en mars dernier en mission de sauvetage des rhinocéros en Afrique du Sud, son pays d'origine, la princesse n'est depuis plus revenue en principauté. Selon le Palais, l'ancienne nageuse de 43 ans a contracté une infection de la sphère ORL. Installée non loin du Durban, dans une réserve privée, elle attendrait de subir une nouvelle intervention relativement "lourde". Un motif de santé qui ne suffit pas à faire taire les rumeurs de divorce...

C'est loin de son mari le prince Albert et de leurs deux enfants, Jacques et Gabriella (6 ans), que Charlene de Monaco a célébré ses 10 ans de mariage début juillet. Bien qu'elle ait relayé vidéos souvenirs et déclarations d'amour (pudiques), de vives rumeurs affirment qu'elle serait prête à quitter Monaco et son époux, notamment depuis la publication d'un article alarmiste dans Bunte. Le magazine allemand affirme que "tout est prêt pour l'annonce d'un divorce". Malheureuse à Monaco, éprouvée par les rumeurs d'infidélité de son époux, l'exigence du protocole, l'oeil impitoyable du public à chacune de ses sorties et sa difficile intégration dans un monde si différent du sien... La princesse Charlene chercherait "depuis longtemps" à acquérir une nouvelle propriété en Afrique du Sud, "une maison près de Johannesburg".

La Monégasque d'adoption aurait même monté une entreprise dans son pays d'origine, avec l'aide de son amie millionnaire Collen Glaeser. "La princesse aurait investi dans un cheval de course, un pur-sang nommé Follow Me, qui lui aurait rapporté une petite fortune", rapporte Stéphane Bern. Selon certaines sources de ce dernier, Charlene "n'aurait, pour l'heure, en réalité, aucune intention de rentrer". Serait-elle prête à laisser derrière elle ses enfants adorés qui, étant les héritiers de Monaco, ne peuvent grandir loin de la principauté ? "En provoquant la rupture, Charlene perdrait ce qu'elle a toujours dit avoir de plus cher", commente Stéphane Bern.