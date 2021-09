Jacques et Gabriella de Monaco à l'école primaire : images de cette première rentrée sans leur maman

C'est la rentrée sur le Rocher. Comme tous les jeunes Monégasques, le prince Jacques et sa soeur, la princesse Gabriella ont retrouvé le chemin de l'école, lundi 6 septembre. Pour l'occasion, Albert de Monaco a accompagné ses jumeaux de 6 ans jusqu'à leur établissement, l'institution privée François d'Assises-Nicolas Barré, en compagnie de leur nounou, qui portait leurs cartables. La princesse Charlene de Monaco, absente depuis des mois à cause d'une infection ORL, est toujours bloquée en Afrique du Sud. Victime d'un malaise la semaine dernière, suite à une opération, l'ancienne nageuse de 43 ans a été hospitalisée d'urgence et dans le plus grand secret, avant d'en sortir, deux jours plus tard.

En tenue d'écoliers et masqués, Jacques et Gabriella ont découvert leurs nouveaux camarades de classe. Ils font leur entrée en CEP et ont été aiguillé par une maîtresse, dès leur arrivée. Habillés de leurs uniformes : polos rouges, jupe bleu marine pour les filles et pantalon pour les garçons, les enfants ont pu se mélanger aux autres petites têtes et faire connaissance. La petite Gabriella arborait fièrement sa frange punk un peu ratée, surmontée d'un serre-tête noir. Les deux écoliers ont intégré une classe à double niveau CP/CM1.