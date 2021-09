Albert de Monaco : Sa fille Jazmin amoureuse, tendre baiser devant la tour Eiffel

Le 29 août dernier, Jazmin Grace Grimaldi (29 ans) retrouvait son demi-frère Alexandre Coste pour son 18e anniversaire, à Monaco, sans leur père. Au Rocher, ils sont officiellement (et malheureusement) toujours les enfants "illégitimes" du prince Albert de Monaco, puisque conçus hors-mariage. Tous ont mis des années avant d'être reconnus par leur père.

Dans une récente interview à Paris Match, Nicole Coste, la maman d'Alexandre Coste, a ainsi expliqué que son fils était tenu à l'écart de la vie de famille au palais princier. Elle dit que son fils a cependant déjà eu l'occasion de "jouer joyeusement" avec Jacques et Gabriella les jumeaux d'Albert et de la princesse Charlene. "J'ai vécu des choses qui m'ont alertée et choquée. Elle a (Charlene), par exemple, changé mon fils de chambre, profitant de l'absence de son père pour l'installer dans l'aile des employés. En tant que mère, je ne trouve pas de mots pour décrire ces agissements", développait-elle.