Diaporama Albert de Monaco : Sa fille Jazmin amoureuse, tendre baiser devant la tour Eiffel

Info du 20 aout 2020 - La fille d'Albert de Monaco, Jazmin Grace Grimaldi a été hospitalisée à cause du Covid-19 - Jazmin Grace Grimaldi - Soirée de gala "Global Ocean" à Hollywood le 6 février 2020.

Jazmin Grace Grimaldi (la fille du Prince Albert II de Monaco) - Soirée Amber Lounge au Meridien Beach Plaza, dans le cadre du 74ème Grand Prix de Monaco, le 27 mai 2016. Fondé par S. Irvine, Amber Lounge a lancé sa première soirée en 2003 à Monaco, et grâce au défilé de mode où sont invités les pilotes de F1 à échanger leurs tenues de courses contre l'une des collections Homme Haute Couture et à la vente aux enchères, Amber Lounge a recueilli plus de 4 millions de dollars au profit d'organismes de bienfaisance, parmi lesquels les Jeux Olympiques Spéciaux, la Fondation contre le VIH d'E. John, ou encore le Fonds Nelson Mandela pour les enfants... © Bruno Bebert/Bestimage