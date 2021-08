Le prince Albert surpris avec Jacques et Gabriella en Dordogne, Charlene se retrouve déjà seule

19 photos

Il y a quelques jours seulement, Albert de Monaco et son épouse Charlene célébraient leurs retrouvailles en Afrique du Sud avec leurs jumeaux. D'ores et déjà, le souverain semble de retour en France avec Jacques et Gabriella...

Les retrouvailles n'ont visiblement pas duré longtemps... Le 25 août 2021 sur son compte Instagram, la princesse Charlene de Monaco avait fièrement annoncé le retour de son mari le prince Albert et leurs enfants en Afrique du Sud, où elle se remet doucement d'une sérieuse infection ORL depuis plusieurs mois. Mais le week-end dernier, le souverain et les jumeaux ont été aperçus... en Dordogne. Dimanche 28 août, la base Aux Canoës Roquegeoffre du Port d'Enveaux s'est saisie de son compte Facebook pour partager plusieurs photos montrant le prince Albert avec ses enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella (6 ans). "Petite descente guidée de la Dordogne avec S.A.S le Prince Albert II de Monaco et ses enfants. Merci de cette visite et à l'année prochaine donc pour les 28 kms", a-t-il été précisé sur le réseau social. Sur la série d'images, le souverain de 63 ans apparaît dans son ensemble de sport nautique turquoise, tantôt en pleine session de canoë avec ses jumeaux, tantôt en compagnie de l'équipe de la base pour une joyeuse photo de groupe. Manifestement, Albert de Monaco est un habitué des lieux ! Impossible en revanche de revoir la mini frange ratée de la petite Gabriella...

Père et enfants n'auraient donc passé que quelques jours en Afrique du Sud avec la princesse Charlene. Annoncées par le palais princier au début de l'été, ces retrouvailles étaient attendues avec impatience puisque la petite famille ne s'était plus réunie depuis de longues semaines. Le précédent voyage du prince Albert, Jacques et Gabriella sur place remontait à début juin. Charlene de Monaco doit encore faire preuve de patience : elle l'a elle-même déploré en interview, elle ne va pas pouvoir rentrer en principauté avant le mois d'octobre. Si l'ancienne nageuse de 43 ans est coincée dans son pays d'origine, c'est parce qu'elle se remet difficilement d'une infection de la sphère ORL survenue au printemps, et qui s'est détériorée alors qu'elle était en mission de conservation de la faune sauvage au mois de mai. Le 13 août dernier, elle a dû subir une nouvelle lourde intervention chirurgicale sous anesthésie générale. Depuis, elle reste en convalescence dans la région du KwaZulu-Natal. Elle va donc manquer la rentrée scolaire de ses enfants au CP, prévue le 7 septembre prochain à Monaco...