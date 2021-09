Albert de Monaco et l'absence de Charlene : affecté, il répond (enfin) aux rumeurs

Séparé géographiquement de la princesse Charlene de Monaco depuis plusieurs mois maintenant, le prince Albert doit faire face à des rumeurs persistantes les disant en froid et même au bord de la rupture. S'il a au départ préféré ignorer ces bruits de couloir, le papa de 63 ans de Jacques et Gabriella, 6 ans, a finalement pris la parole pour faire taire les mauvaises langues. Car, rappelons-le, Charlene de Monaco se trouve toujours en Afrique du Sud où elle a été victime d'une méchante infection ORL, ce qui l'a poussée à prolonger son séjour. Rien à voir donc avec une quelconque brouille avec son mari et le reste de la famille.

"Elle n'a pas quitté Monaco en colère !", a rectifié le prince Albert auprès du média américain People. Et d'ajouter : "Elle n'est pas partie parce qu'elle était en colère contre moi ou contre quelqu'un d'autre. Elle se rendait en Afrique du Sud pour réévaluer le travail de sa Fondation là-bas et prendre un peu de temps avec son frère et quelques amis. Ce n'était censé être qu'un séjour d'une semaine, 10 jours maximum, et elle y est toujours parce qu'elle avait cette infection, toutes ces complications médicales sont survenues. Elle ne s'est pas exilée. C'était juste un problème médical qu'il fallait soigner."



En faisant cette mise au point, le prince Albert comprend que celle-ci était essentielle après s'être muré dans le silence pendant trop longtemps, laissant alors libre cours à l'imagination de tout à chacun. "J'aurais probablement dû répondre mais je me concentrais sur le fait de m'occuper des enfants. Et je pensais que ça passerait. Vous savez, si vous essayez de répondre à tout, vous perdez votre temps", s'est-il justifié, avouant que ces dernières semaines s'étaient révélées éprouvantes pour le couple : "Bien sûr que cela l'affecte (Charlène, ndlr), bien sûr que cela m'affecte. Une mauvaise lecture des événements est toujours préjudiciable. Nous sommes une cible facile, facilement touchée, car nous sommes sous les yeux du public."

Après avoir fait un malaise il y a quelques jours et s'être fait hospitaliser, Charlène de Monaco retrouve en tout cas la forme et n'a désormais plus qu'un souhait : retourner auprès des siens à Monaco !