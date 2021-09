Albert de Monaco évoque l'absence de Charlene : "C'est un peu plus compliqué..."

La séparation du couple a été une véritable épreuve : Albert et Charlene de Monaco ont fêté leurs 10 ans de mariage loin l'un de l'autre ! Très malade, l'ancienne nageuse professionnelle de 43 ans a pu revoir son cher et tendre et leurs jumeaux. Le 25 août dernier, la famille princière était à nouveau réunie en Afrique du Sud et s'affichait heureuse et comblée sur Instagram, tandis que Charlene de Monaco avait recouvré ses forces, après une nouvelle opération.

Malheureusement, le bonheur a été de courte durée puisqu'il a fallut rentrer sur le Rocher, la rentrée scolaire approchant. Outre ses responsabilités de père, Albert de Monaco doit également tenir des engagements dû à son rang. De son côté, Charlene de Monaco a fait un malaise la semaine dernière et a dû être hospitalisée d'urgence. Son état désormais stabilisé, la princesse n'a qu'une envie : retourner auprès des siens ! "Elle a dit en plaisantant qu'elle était prête à s'embarquer sur un navire pour revenir en Europe", a affirmé le prince Albert. Espérons que la petite famille soit bientôt réunie et pour de bon !