Stéphanie de Monaco : Sa fille Pauline Ducruet de mariage, elle se lance un beau défi

A la tête de sa propre marque de mode depuis maintenant trois ans, Pauline Ducruet ajoute une nouvelle corde à son arc. Le 27 août 2021, la fille de la princesse Stéphanie de Monaco s'est saisie de son compte Instagram pour partager quelques extraits d'un mariage les pieds dans le sable auquel elle a assisté avec son petit ami Maxime (voir diaporama). Si la jeune Monégasque était présente, en Normandie semble-t-il, c'était pour une raison bien précise : c'est elle qui a habillé la mariée !

Désormais, les futures mariées pourraient bien se tourner vers la griffe unisexe Alter Designs pour leurs noces. Jusqu'à maintenant, Pauline Ducruet créait plutôt des tailleurs en soie XXL et colorés, des pièces en jean recyclé, des trench-coats fluides... La jeune styliste de 27 ans s'essaye aujourd'hui aux robes blanches égayées de voile transparent, de perles et de tulle. En juillet 2019 déjà, elle avait créé sa toute première robe de mariée pour sa belle-soeur Marie, l'épouse de son grand frère Louis Ducruet. Va-t-elle se contenter de créations ponctuelles pour ses proches ou finira-t-elle par mettre ses talents au service d'une clientèle plus large ? Les prochaines saisons nous le diront.

Après avoir fait ses armes à l'Institut Marangoni de Paris, puis à New York au sein de la prestigieuse Parsons The New School for Design, effectuant au passage des stages chez Vogue et Louis Vuitton, Pauline Ducruet a lancé sa propre marque Alter en 2018, peu après l'obtention de son diplôme. Lors de son tout premier défilé à la Fashion Week de Paris, en juin 2019, la Monégasque avait pu compter sur la présence de plusieurs membres de sa célèbre famille : sa mère la princesse Stéphanie bien sûr, son frère Louis Ducruet et sa demi-soeur Camille Gottlieb, mais également Charlotte Casiraghi, l'autre adepte de mode du clan. Son père Daniel Ducret était lui aussi au premier rang.

Depuis, Pauline Ducruet continue de faire évoluer sa marque depuis Monaco, où elle est vie avec son petit ami Maxime Giaccardi.