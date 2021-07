Pauline Ducruet rayonne auprès de son amoureux, Camille Gottlieb au bras d'un mystérieux inconnu

Une soirée placée sous le signe de l'amour et de la bienfaisance. Le samedi 24 juillet 2021, Stéphanie de Monaco a eu le plaisir de pouvoir participer au gala de son association Fight Aids - malgré l'obligation de porter des masques et de respecter les gestes barrières de rigueur. Autour d'elle, quel bonheur de retrouver ses enfants. Louis, Pauline et Camille étaient évidemment venus soutenir la célèbre princesse de 56 ans... mais ils ne s'étaient pas rendus à la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo en solitaire.

Pauline Ducruet est finalement apparue, officiellement, au bras de son cher et tendre compagnon Maxime Giaccardi. En couple depuis quelques mois, les tourtereaux avaient été aperçus ensemble lors d'évènements tels que des soirées organisées en marge du Grand Prix de Monaco. Louis Ducruet, bien sûr, participait au gala Fight Aids avec sa femme Marie, qu'il a épousé le 27 juillet 2019. Quant à Camille Gottlieb, la petite dernière du clan, 23 ans, elle n'avait que faire de s'embarrasser d'un amoureux. C'est avec son meilleur ami, un certain Médy Anthony, qu'elle a profité des festivités.

Cette nouvelle édition du gala First Aids Monaco était marquée par une thématique disco. Cette année, les artistes de The Show - A tribute to ABBA ont répondu présents pour se produire sur la scène de la Salle des Etoiles. Pour récolter de l'argent, une pièce de la collection d'Alter Designs, la marque de vêtements de Pauline Ducruet, a été mise en vente. Pour remporter ce sublime trench en soie, d'une valeur de 2150€, une tombola a été mise en place, en ligne, à 20€ le ticket. Depuis 25 ans, la princesse Stéphanie de Monaco s'investit dans cette association qu'elle a créé pour lutter contre les discriminations envers les personnes porteuses du VIH ou malade du sida. Elle s'évertue, toute l'année, à récolter des fonds pour accomplir cette mission de la plus haute importance. Inutile de dire que ce gala fut, comme à l'accoutumé, une superbe réussite...