Pauline Ducruet est en couple : qui est son petit ami Maxime Giaccardi ?

Aussi bien professionnellement que sur le plan personnel, Pauline Ducruet semble épanouie. Non seulement la fille de la princesse Stéphanie de Monaco et de son ancien garde du corps Daniel Ducruet continue de faire évoluer sa marque de mode unisexe Alter Designs, mais côté coeur, un jeune homme partagerait sa vie depuis déjà un certain moment. Selon les informations publiées par le magazine Point de vue du 2 juin 2021, l'heureux élu s'appelle Maxime Giaccardi...

Le couple a fait une apparition remarquée le 21 mai dernier, à l'occasion du défilé Amber Lounge, en marge du Grand Prix de Monaco. Comme le précisent nos confrères, l'événement avait été organisé au profit de l'association Caudwell Children, qui vient en aide aux enfants handicapés, et Pauline Ducruet a pu y présenter quelques unes de ses créations. Naturellement vêtue d'une tenue signée Alter Designs, un costume XL en soie et laine couleur or, la jeune styliste de 27 ans s'est volontiers prêtée au jeu du tapis rouge devant les photographes, avant de rejoindre sa moitié à table. Les amoureux ont échangé baisers, gestes tendres et selfies de couple sans trop se soucier du public autour (voir diaporama).

Pauline Ducruet et Maxime Giaccardi se connaissent visiblement depuis plusieurs années, comme en témoignent plusieurs publications Instagram de monsieur, entre Monaco, Los Angeles ou encore le Liban et le Costa Rica. Le 4 mai dernier, pour l'anniversaire de sa compagne, le beau brun a d'ailleurs partagé une série de photos à deux et un message ne laissant que peu de place au doute : "Joyeux anniversaire à cette petite tempête, ma meilleure et l'amour de ma vie @paulinedcrt." Côté carrière, Maxime Giaccardi semble être un touche à tout puisqu'il évolue aussi bien dans l'immobilier de luxe, la location de yacht et la restauration, le tout sur le Rocher.