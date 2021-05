Pauline Ducruet et Maxime Giaccardi : Amoureux complices à Monaco face à une Victoria Silvstedt décolletée

Amber Lounge est de retour pour son célèbre défilé ! Après un an et demi d'abstention et l'annulation du défilé 2020, pandémie oblige, la célèbre maison a accueilli une grande soirée mode au sein du Glass Atrium du Grimaldi Forum de Monaco, avec ses partenaires Gulf, Oribe et la Fondation Antropov.

De nombreuses personnalités prestigieuses étaient présentes pour cet évènement. Difficile de rater la folle complicité de Pauline Ducruet et de son compagnon Maxime Giaccardi, qui ont été photographiés en pleine séance de bisous et de prise de selfies. La jeune femme de 27 ans, fille de la princesse Stéphanie de Monaco, portait un tailleur oversize en soie, particulièrement saillant.

Des pilotes étaient également présents lors de cette soirée mode, comme George Russell, Antonio Giovanizzi, Nicholas Latifi. Le directeur technique de Red Bull, Adrian Newey et Jost Capito, PDG de Williams Racing étaient de la partie. Le millionnaire John Caudwell était présent avec son épouse, Adrian Amanda Smerczak, tout comme le frère de Charlène de Monaco, Gareth Wittstock ont répondu présent. La superbe Victoria Silvstedt ancienne co-animatrice de La Roue de la Fortune (TF1) et mannequin, était éblouissante en longue robe noire décolletée, assortie d'un sac Valentino du plus bel effet.

Plusieurs mannequins ont défilé au profit de l'association Caudwell Children, qui oeuvre pour les enfants en situation de handicap. Cette soirée a déjà permis de récolter plus de 500 000 euros de cette vente aux enchères qui se clôturera dimanche. "Quelle soirée fantastique, je suis vraiment fière de la façon dont le défilé Amber Lounge a été organisé, il est difficile d'expliquer la quantité de travail qui a été consacrée à la réalisation de cet événement ... alors je veux juste remercier tous ceux qui l'ont rendu possible et avoir récolté plus de 500 000 euros pour notre partenaire caritatif Caudwell Children fait de cet événement un grand succès", a félicité Sonia Irvine, la fondatrice et PDG d'Amber Lounge, à F1 Only.