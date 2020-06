Pauline Ducruet, le retour aux sources : elle lance une boutique à Monaco

Pour cette collection été 2020, Pauline Ducruet s'est tout aussi bien inspirée "du côté lumineux de la French Riviera" que d'un New York "underground" qu'elle connaît bien, puisqu'il a suivi ses études de mode dans la Grosse Pomme. En résulte un savant mélange de tissus luxueux et de matières plus brutes comme la soie et le denim. "Il y a beaucoup de 100% soie, 100% coton, beaucoup de jean et de cuir également. Le cuir et le denim sont deux matières upcyclées [recyclées], donc il n'y a aucune production de jean et de cuir, qui sont des matières qui demandent beaucoup d'eau et de matières chimiques à produire", a expliqué la jeune femme de 26 ans, qui a même ajouté un masque à sa collection.

Confinée à Monaco chez sa mère, avec sa demi-soeur Camille Gottlieb, Pauline Ducruet n'a pas seulement peaufiné son bronzage avec ses copines. Elle a profité de cette pause pour imaginer ses prochaines créations : "J'ai passé énormément de temps à créer, à dessiner, à penser à de nouveaux modèles", a-t-elle annoncé.