Pauline Ducruet : Pause bronzette, elle s'affiche en bikini

Lors d'une interview accordée à distance à Monaco Info le 30 mars dernier, Pauline Ducruet avait avoué avoir d'abord pris la pandémie "à la légère", avant de voir le coronavirus se répandre dangereusement non loin de la principauté : "On est vraiment proches de l'Italie, il y a plein d'Italiens qui travaillent à Monaco, donc quand le confinement est tombé, on a réalisé que c'était vraiment sérieux." L'annonce de la contamination de leur oncle, le prince Albert, a également accéléré sa prise de conscience.