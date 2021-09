Charlène de Monaco hospitalisée en urgence en Afrique du Sud

L'état de santé de Charlène de Monaco est toujours aussi inquiétant. La princesse de 43 ans aurait été admise aux urgences de l'hôpital Netcare Alberlito, en Afrique du Sud, au nord de Durban le mercredi 1er septembre 2021. Elle aurait passé un appel depuis sa résidence pour une urgence médicale dont la nature n'a pas été précisée, comme le relate RTL Info.

Retenue depuis plus de six mois en Afrique du Sud, Charlène de Monaco ne peut prendre l'avion, souffrant d'une infection de la sphère ORL. L'ancienne championne olympique a dû être opérée sur place, subissant une intervention de "quatre heures sous anesthésie générale", comme l'a expliqué le palais de Monaco dans un communiqué. Son époux le prince Albert et leurs enfants Jacques et Gabriella (6 ans) lui avaient rendu visite à la fin du mois d'août, lors de sa convalescence.

Malgré ces soucis médicaux, Charlène de Monaco serait prête à 100% à revenir vivre sur le Rocher, comme l'a affirmé Albert de Monaco dans une interview à People, le 2 septembre 2021. "Je sais qu'elle a dit peut-être fin octobre mais c'était avant sa dernière série de rendez-vous. Je suis presque sûr que nous pouvons raccourcir ce délai (...) Elle est prête. Elle a dit en plaisantant qu'elle était prête à voyager clandestinement sur un navire pour revenir en Europe", avait-il confié.

Avec cette longue absence, les rumeurs vont bon train. On dit que Charlène de Monaco et le prince Albert seraient prêts à annoncer leur divorce. Officiellement, tout va pour le mieux au sein du couple princier. "C'est une période stressante pour moi, expliquait-elle. Mon mari et mes enfants me manquent terriblement. J'ai eu du mal à le supporter quand mon équipe médicale m'a dit que je ne pouvais pas rentrer chez moi pour mon dixième anniversaire de mariage", détaillait Charlène de Monaco à News24.