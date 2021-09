Diaporama Charlène de Monaco hospitalisée en urgence en Afrique du Sud

Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène (bijoux Repossi) lors du photocall du gala "Monte-Carlo Gala for Planetary Health" organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco le 24 septembre 2020. © Jean-Charles Vinaj / Pool Monaco / Bestimage

Le prince Albert II de Monaco, sa femme la princesse Charlene et leurs enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella durant la célébration de la Sainte Dévote, Sainte patronne de Monaco, à Monaco le 26 janvier 2021. © Olivier Huitel / Pool Monaco /Bestimage

Charlene de Monaco, le prince Albert et leurs enfants Jacques et Gabriella en Afrique du Sud, chez le frère de la princesse, sur Instagram en juin 2021.

Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco avec leurs enfants le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco au départ de la 3ème édition de la course "The Crossing : Calvi-Monaco Water Bike Challenge". Calvi, le 12 septembre 2020. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage