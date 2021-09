Albert de Monaco : 1er voyage officiel avec ses enfants Jacques et Gabriella à l'étranger

Le prince Albert de Monaco prépare-t-il doucement mais surement ses enfants Jacques et Gabriella à leurs futures tâches ? Peu avant leur rentrée scolaire - effectuée le 6 à l'institution privée François d'Assises-Nicolas Barré -, ils ont effectué un discret voyage officiel en Irlande. C'était la première fois que ces derniers accompagnaient le souverain loin du Rocher dans un tel cadre.

Vendredi 3 septembre 2021, Albert de Monaco s'est donc envolé vers l'Irlande et il était exceptionnellement accompagné de ses enfants, Jacques et Gabriella (6 ans). Le trio faisait escale à Dublin pour une journée riche en rencontres et découvertes. "En fin de matinée, le souverain était accueilli à la résidence officielle du président Irlandais, Michael D.Higgins, et son épouse Mme Sabrina Coyne pour un déjeuner", a fait savoir le compte Instagram du palais princier de Monaco.

La visite de la petite famille, qui a récemment pu retrouver la princesse Charlene en Afrique du Sud où elle est actuellement au repos après un nouveau pépin de santé lui ayant causé une petite frayeur, s'est prolongée dans l'après-midi. Albert de Monaco et ses enfants se sont ainsi "rendus au Trinity College pour découvrir la Old Library guidé par le Professeur Linda Doyle, Provost de l'université qui leur a présenté le livre de Kells, manuscrit médiéval irlandais du IXème siècle célèbre dans le monde entier. Ce trésor national est exposé dans la vieille bibliothèque du Trinity College depuis les années 1800."

Comme le rapporte Nice-Matin, le prince s'est "vu remettre un parchemin en reconnaissance de sa contribution en tant que bienfaiteur (...) Une cérémonie d'inauguration d'une frise portant son nom et celui de la princesse Charlene a également eu lieu. Cette inscription se trouve sur le mur des bienfaiteurs de l'Université situé dans le Dining Hall." En outre, une autre frise au nom du souverain monégasque a été dévoilée, cette fois-ci dans la galerie de la Long Room.