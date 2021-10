Charlene de Monaco face aux pires rumeurs : réponse inattendue d'un membre de la famille princière

Retenue loin de Monaco depuis plus de six mois, la princesse Charlene s'apprête à finalement retrouver la principauté, son mari le prince Albert et leurs jumeaux, Jacques et Gabriella (6 ans). Mais cette absence prolongée loin du Rocher a fait l'objet de vives rumeurs...

Souffre-t-elle réellement d'une infection ORL ou a-t-elle subi une opération de chirurgie esthétique ? Est-elle malheureuse à Monaco, au point de demander le divorce, alors même qu'elle célèbre ses 10 ans de mariage cette année ? Est-elle contrariée par la présence d'Alexandre Coste, le fils "illégitime" de son mari ? A-t-elle vraiment pour projet de retourner vivre en Afrique du Sud, quitte à laisser ses enfants derrière elle ?

Si plusieurs proches de la princesse ont pris la peine de démentir ces ragots, qui ont accablé l'ex-nageuse en convalescence, il a fallu attendre de longs mois avant que le prince Albert n'y réponde à son tour. Plus récemment, c'est Pauline Ducruet la nièce du souverain, qui a commenté ces rumeurs au détour d'une interview accordée au journal anglais The Telegraph, le 2 octobre 2021. Directement interrogée sur le sujet, la fille de la princesse Stéphanie a alors répondu : "Je sais ce qu'il se passe. Je n'ai pas besoin de lire ces magazines pour comprendre ce qu'il se passe. A chaque fois que les projecteurs sont braqués sur la famille, je sais très bien quel est le but recherché", a ainsi commenté la jeune styliste de 27 ans.