Charlene de Monaco en mission discrète en Afrique du Sud : rare apparition avant le grand retour

Retenue dans son pays d'origine depuis plus de six mois, en raison d'une sérieuse infection ORL, la princesse Charlene devrait finalement rentrer à Monaco dans les prochains jours. En attendant, l'ex-nageuse de 43 ans profite de sa convalescence en Afrique du Sud pour, non seulement militer en faveur des rhinocéros, mais aussi jouer les médiatrices avec une autre famille royale...

A en croire les informations du média sud-africain News24, publiées le 6 octobre 2021, Charlene de Monaco tente d'apaiser les tensions au sein de la famille royale Zoulou. En mars dernier à Nongoma, l'ancienne athlète avait pris part aux obsèques du roi des Zoulous Goodwill Zuelithini, dont elle était proche. Depuis, un des vingt-six enfants du défunt, un certain Misuzulu kaZwelithini, a été nommé roi. Mais sa nomination ne fait pas l'unanimité au sein du clan et certains opposants tentent de le faire abdiquer en révélant des informations personnelles peu reluisantes, sur fond d'alcoolisme et de cousines enceintes...

Par amour pour le royaume zoulou, la princesse Charlene tente donc d'apaiser ces tensions, comme l'a expliqué son porte-parole : "Elle n'est pas une médiatrice formelle – elle est simplement prête à aider. Elle croit qu'elle peut faire la différence dans une affaire familiale compliquée sous la direction de chefs spirituels (...). En tant qu'amie personnelle de feu King Goodwill, elle est profondément attristée par la rupture au sein de la famille mais pense qu'elle peut aider." Une photo récemment dévoilée sur les réseaux sociaux montre d'ailleurs la Monégasque avec le roi Misuzulu kaZwelithini. Arrivera-t-elle à calmer ce conflit familial avant de rentrer en principauté ?