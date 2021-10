Charlene de Monaco éprouvée : un nouveau drame la touche en plein coeur

Retenue dans son pays d'origine, dans la région du KwaZulu-Natal, elle doit donc patienter loin de son mari le prince Albert et surtout de leurs jeunes enfants : le prince Jacques et la princesse Gabriella, 6 ans seulement. "Je suis impatiente de revenir à la maison pour voir les enfant", a-t-elle confié lors d'une récente interview relayée sur son compte Instagram. "Je pense que c'est terrible et si il y a des mamans par ici qui ont été séparées de leurs enfants pendant des mois, elles ressentent la même chose que moi." Une absence interminable qui a donné lieu à de vives rumeurs affirmant que la princesse Charlene souhaite en fait divorcer du prince Albert...