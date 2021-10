Charlene de Monaco, le coeur brisé sans Jacques et Gabriella : "Je suis impatiente de rentrer pour les voir"

Les semaines passent et Charlene de Monaco reste encore et toujours coincée à des milliers de kilomètres de Monaco. L'ancienne nageuse sud-africaine de 43 ans est bloquée sur ses terres natales depuis six mois, après avoir été victime d'une infection ORL qui l'a contrainte à se faire opérer à plusieurs reprises. La dernière intervention, la dernière si tout va bien, s'est déroulée le 8 octobre dernier. Très rapidement, des nouvelles de la princesse avait été données. "La princesse a subi une intervention vendredi qui s'est très bien passée. Cette intervention sous anesthésie générale est la dernière des interventions qu'elle devait subir à la suite de son infection ORL (oto-rhino-laryngologique). Elle est maintenant en observation pour 48 heures", avait déclaré une source du palais princier à l'AFP au lendemain de l'intervention. Silencieuse depuis, Charlene de Monaco vient de sortir de sa réserve.

Ce vendredi 15 octobre 2021, l'épouse d'Albert de Monaco s'est emparée de sa page Instagram pour y partager une interview réalisée depuis KwaZulu-Natal, une province côtière de l'Afrique du Sud. Charlene de Monaco précise que cet entretien a été réalisé en octobre 2021 et en l'écoutant on comprend qu'il a été réalisé avant sa dernière opération.

En effet, la princesse revient sur ses problèmes de santé et retrace ses derniers mois passés en Afrique du Sud. Elle était arrivée en mars dernier pour une mission humanitaire en faveur de la sauvegarde des rhinocéros, par le biais de sa fondation . "Malheureusement, cela m'a bloquée plusieurs mois en Afrique du Sud. J'ai déjà eu une opération qui a été été un grand succès et même si je me sens plus forte, je dois en faire une autre, confie-t-elle avant d'évoquer Jacques et Gabriella. Je suis impatiente de revenir à la maison pour voir les enfant." "Je pense que c'est terrible et si il y a des mamans par ici qui ont été séparées de leurs enfants pendant des mois, elles ressentent la même chose que moi", témoigne-t-elle.