Charlène de Monaco victime d'une "crise" : la vérité derrière sa coupe de cheveux étrange dévoilée ?

Charlène de Monaco ne va pas bien. Alors que son union avec le prince Albert de Monaco est au coeur de toutes les rumeurs, l'ancienne championne olympique sud-africaine suscite les préoccupations de la presse internationale. Présentée comme "malade" par le Rocher, victime d'une infection de la sphère ORL, elle n'aurait pas pu voyager depuis de longs mois.

Dans sa dernière édition, parue le vendredi 5 novembre 2021, Voici en dit plus sur "l'exil forcé" de Charlène de Monaco, notamment sur sa coupe de cheveux, très courts, dont un côté à été rasé. Nos confrères citent une source restée anonyme et relatent une "crise" de la princesse Charlène. "S'emparant violemment de ciseaux pour se couper les cheveux, elle s'était même blessée au visage", rapporte Voici. Des "femmes de chambre" seraient alors intervenues pour "la stopper". Si le magazine évoque une crise c'est parce qu'il assure que la princesse serait en réalité partie en cure de désintoxication en Afrique du Sud, en raison d'une addiction aux médicaments.

Voici rapporte une situation intenable et dangereuse pour Charlène Wittsock. "Elle ne supportait plus la pression et la malveillance de certains membres de la famille qui la font souffrir en silence depuis dix ans", indiquent-ils. Des propos qui vont dans le sens de la récente enquête de ELLE, qui relatait que dès les débuts de son mariage avec Albert, tout fût très compliqué, y compris pendant sa grossesse... Ayant supposément développé une addiction à certains médicaments prescrits, la princesse serait désormais sevrée et prête à faire son retour à Monaco, avant la fête nationale le 19 novembre prochain.

Charlène de Monaco avait été forcée de réagir au sujet de son étonnante coupe de cheveux. Dans les colonnes de Point de vue, elle avançait un choix personnel face à de nombreuses réactions injustes et véhémentes. "Cette coupe de cheveux est ma décision. Il paraît qu'elle a provoqué toute sorte de commentaires. Or, il se trouve que j'en avais envie depuis longtemps, le style me plaît, c'est tout. Ce qui compte, c'est que Jacques et Gabriella adorent voir leur maman avec sa nouvelle tête. Et que, une fois le premier effet de surprise passé, le prince la comprenne et l'aime aussi', avait commenté la maman des jumeaux Gabriella et Jacques (6 ans).