Charlene de Monaco : Sa grossesse difficile "de sa faute" ? Révélations choquantes !

Alors que sa fondation a récemment révélé qu'elle avait subi une ultime opération - à cause de ses problèmes ORL - avant d'envisager un retour à Monaco, la princesse Charlene ne semble toujours pas plier bagages alors que tout s'est déroulé avec succès. Mais a-t-elle véritablement envie de regagner la principauté ? Sa vie là-bas n'a jamais été facile. Des proches, qui ont exigé l'anonymat, ont fait des révélations au magazine ELLE. Dès les prémices de son mariage avec le prince Albert, ce fut difficile...

Charlene de Monaco, ancienne nageuse sud-africaine, a fait la rencontre du prince Albert en 2000 mais ce n'est qu'en 2006 que le couple se forme officiellement et s'affiche ensemble. A l'époque, la joie est immense sur le Rocher puisque le prince Rainier est mort depuis peu et que le nouveau souverain est célibataire. En 2010, les amoureux se fiancent et, en juillet 2011, c'est l'heure du mariage ! Un dixième anniversaire de mariage que le couple a fêté séparé... On veut alors croire au conte de fée mais, déjà, une première rumeur survient : Charlene aurait essayé de s'enfuir le jour de la noce. Rumeur depuis démentie.

Très vite, la côte de popularité de Charlene Wittstock s'effondre et les mauvaises langues parlent ainsi dans son dos. Outre son très difficile apprentissage du français qu'on lui reproche, elle n'arrive pas non plus à tomber enceinte et à donner un héritier à la principauté. "Je pense qu'elle s'est mis en tête que tout le monde pensait que c'était de sa faute, le prince ayant déjà reconnu deux enfants [Jazmin Grace, née en 1992 d'une liaison avec Tamara Rotolo et Alexandre Coste, né en 2003 d'une relation avec Nicole Coste, NDLR] nés avant son mariage", raconte aujourd'hui une amie à elle. Psychologiquement, la période est dure à vivre pour Charlene. Ces derniers temps, elle vivrait d'ailleurs dans "la terreur d'un nouveau scandale" alors "qu'on évoque une recherche en paternité pour un bébé brésilien qui serait né en 2005". Mais le palais ne s'inquiète pas et estime qu'il s'agit d'une extorsion de fonds ratée.

L'ancienne sportive, qui serre les dents et limite ses interventions médiatiques, tombe finalement enceinte trois ans plus tard, "à l'issue d'un parcours médical qu'on imagine éprouvant" précise ELLE. En décembre 2014, elle donne naissance aux jumeaux Jacques et Gabriella. De quoi la soulager moralement ? "Un peu, dans un premier temps, mais cela n'a pas suffi à l'apaiser complètement", ajoute la même amie. Depuis, Charlene n'a guère gagné en sympathie auprès des monégasques et son long séjour en Afrique du Sud, source de toutes les rumeurs n'a rien arrangé. Loin de ses enfants, elle serait d'ailleurs encore plus malheureuse. "Ses enfants lui manquent terriblement, mais elle n'a aucun moyen de les faire venir auprès d'elle, constitutionnellement, ils appartiennent à la principauté", ajoute un proche du palais.