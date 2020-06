Jazmin Grimaldi : Message d'amour à son père le prince Albert

Jazmin Grace Grimaldi a célébré, non pas un, mais deux papas dimanche dernier. Le 21 juin 2020, à l'occasion de la fête des Pères, la jeune Américaine s'est saisie de son compte Instagram pour rendre hommage à son père biologique, le prince Albert de Monaco, mais également son beau-père, à l'identité inconnue.

"J'ai été extrêmement bénie d'avoir deux pères dans ma vie, confie d'abord la chanteuse de 28 ans, née de la brève romance du prince Albert avec l'Américaine Tamara Rotolo. Je suis si reconnaissante pour tout ce que ces deux hommes ont fait, pour leur amour, leur protection, leurs conseils et leurs enseignements constants, tout ce qu'ils ont sacrifié et accompli (...). Leur plus grand point commun est leur grand coeur." Jazmin Grace Grimaldi poursuit : "Ils me manquent et j'espère les revoir bientôt ! J'envoie beaucoup d'amour à tous les pères, biologiques et envoyés du ciel."