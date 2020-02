Albert de Monaco et sa fille Jazmin à Hollywood : joyeux selfie de retrouvailles

Père et fille sont réunis depuis plusieurs jours à Los Angeles. Le 6 février 2020, le prince Albert de Monaco a pris part au gala Global Ocean organisé à Hollywood. Une soirée lors de laquelle il a pu retrouver sa fille Jazmin Grace Grimaldi, également de la partie.

Non loin d'Uma Thurman, Robin Thicke et Sharon Stone, le souverain monégasque de 61 ans s'est volontiers prêté à la traditionnelle séance de pose sur le photocall, élégant dans son smoking. De son côté, sa fille américaine, aujourd'hui âgée de 27 ans, a semblé parfaitement à son aise devant les photographes dans sa robe bleue à sequins signée Naeem Khan. Comme à leur habitude, ils ont pris soin de ne pas poser ensemble devant les photographes.

La veille déjà, Albert de Monaco et Jazmin ont passé la soirée ensemble pour un tout autre événement. Le 5 février, le mari de la princesse Charlene a en effet célébré les 60 ans du Festival de télévision de Monte-Carlo lors d'une soirée organisée à West Hollywood, au Sunset Tower Hotel. Après avoir croisé Linda Gray, Jane Seymour ou encore Joan Collins sur le tapis rouge, Jazmin Grace a ensuite assisté au discours prononcé en anglais par le prince : "Bravo père ! Fière d'être au 60e Festival de Monte-Carlo avec papa", a-t-elle notamment partagé en story Instagram. La jeune comédienne et chanteuse a également dévoilé un rare selfie d'elle posant aux côtés de son père et de l'acteur Vince Vaughn.