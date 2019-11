Albert de Monaco et sa fille Jazmin : retrouvailles et hommage à Grace Kelly

Ils n'ont pas pris la pose ensemble mais père et fille ont bel et bien passé la soirée tous les deux. Le 25 novembre 2019, le prince Albert de Monaco a en effet retrouvé sa fille Jazmin Grace Grimaldi à New York. Le duo s'est réuni à l'occasion des Princess Grace Awards organisés à l'hôtel Plaza.

Quelques jours après avoir justement célébré l'amitié qui lie Monaco aux Etats-Unis, c'est seul que le prince Albert semble avoir fait le voyage jusqu'à New York. Le souverain de 61 ans a pris part aux Princess Grace Awards, une cérémonie qui met à l'honneur et soutient financièrement de jeunes talents du théâtre, du cinéma et de la danse. Une édition 2019 qui a rendu un hommage tout particulier à Grace Kelly, qui aurait eu 90 ans cette année.