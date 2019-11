Albert et Caroline de Monaco sous l'eau : hommage américain en famille

Avant de se retrouver le lendemain pour la Fête nationale monégasque, une partie de la famille princière était de sortie le 18 novembre 2019. Autour du prince Albert, la princesse Caroline, son fils Andrea Casiraghi mais également Louis Ducruet ont en effet pris part aux célébrations en hommage à l'amitié qui lie Monaco aux Etats-Unis. Une amitié d'autant plus à l'honneur cette année puisqu'elle aurait été celle des 90 ans de Grace Kelly.

Malgré un temps maussade, Caroline de Hanovre et son frère Albert ont rendu hommage aux soldats américains accueillis à Monaco en 1919, à la fin de la Première Guerre mondiale. Tout en écoutant les hymnes des deux pays amis, la famille princière s'est recueillie devant la plaque commémorative apposée sur le Rocher en 1922. Une cérémonie qui a également réuni l'orchestre des carabiniers du Prince et la garde d'honneur de l'Armée de l'air américaine. Louis Ducruet est lui aussi attaché aux Etats-Unis puisqu'il y a effectué une partie de ses études à la Western Carolina Université, en Caroline du Nord.

Comme l'ont rappelé nos confrères de Monaco-matin, plus de 20 000 militaires ont séjourné en Principauté entre janvier et mai 1919 : "Pendant toute la Première Guerre mondiale, Monaco a accueilli des soldats blessés, alliés et européens, a témoigné Thomas Fouilleron, directeur des Archives du Palais princier. Quand les États-Unis entrent en guerre, que les troupes américaines arrivent en Europe, le prince Albert Ier veut leur accorder la même hospitalité. Il était un grand admirateur des États-Unis, qu'il connaissait bien, et de sa démocratie."