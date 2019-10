Jazmin Grimaldi fête ses 3 ans d'amour avec Ian Mellencamp, sa jolie déclaration

Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, Jazmin Grace Grimaldi n'a pas manqué de célébrer ses 3 ans d'amour avec son petit ami Ian Mellencamp sur Instagram, le 19 octobre 2019. Tout en publiant de nouvelles photos de couple, la fille du prince Albert a fait une jolie déclaration à son compagnon.

"Joyeux anniversaire des 3 ans à mon homme beau, talentueux, aimant, patient, généreux, solidaire, intelligent et drôle. J'ai trouvé tant de joie et de bonheur avec toi, je suis impatiente de continuer cette aventure ensemble, a écrit l'Américaine de 27 ans sur Instagram. L'amour est magique et j'ai trouvé la magie ! Si reconnaissante pour ton amour !" De son côté, Ian Mellencamp a publié une photo et une vidéo d'eux deux portant des tee-shirt assortis. "Ma part du gâteau", a-t-il simplement écrit.