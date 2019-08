Jazmin Grimaldi à Monaco : la fille du prince Albert s'éclate au palais

Invitée au mariage de son cousin Louis Ducruet, célébré en grande pompe le 27 juillet 2019, Jazmin Grace Grimaldi en a profité pour passer du temps à Monaco. En compagnie de son petit ami musicien Ian Mellencamp, l'Américaine de 27 ans a partagé plusieurs photos de son séjour sur le Rocher sur son compte Instagram.

Prenant la pose, tantôt sur le balcon du Monte-Carlo Bay Hotel, tantôt devant le palais de Monaco, la fille aînée du prince Albert n'a pas caché sa joie d'être de passage dans le sud de la France. Une fois le mariage et les festivités passées, la jolie blonde a prolongé son séjour de quelques jours. Chanteuse et comédienne débutante, elle a notamment assisté au 60e anniversaire des Concerts au Palais Princier. Un événement nocturne, en plein air, qui a réuni un large orchestre dans la cour d'honneur de l'édifice. "Vraiment une nuit mémorable à écouter les oeuvres incroyables de Beethoven et rencontrer les incroyables musiciens", a-t-elle notamment témoigné, avant de quitter Monaco cette semaine - direction l'Irlande pour une nouvelle étape en bord de mer.