Jazmin Grimaldi à Ibiza : la fille d'Albert profite de son chéri Ian Mellencamp

Des vacances sans fin pour Jazmin Grace Grimaldi. Alors qu'elle habite toute l'année à New York City, la jeune femme de 27 ans (re)découvre l'Europe depuis plusieurs semaines. Elle est arrivée au milieu de l'été pour assister à Monaco au mariage de Louis Ducruet et Marie, célébré le 27 juillet 2019. Et depuis, elle parcourt l'Europe. On a ainsi pu la voir profiter des beaux paysages d'Irlande et même se rendre dans la maison de famille de son illustre grand-mère Grace Kelly, à Newport. Toujours en Irlande elle est allée prendre du bon temps dans un festival musical à Greencastle.

Mais terminé les gros nuages d'Irlande, la belle blonde est désormais en Espagne, et plus précisément sur l'île d'Ibiza. Et comme depuis le début du voyage, Jazmin Grace fait la route avec son amoureux, le musicien Ian Mellencamp. Elle a posté samedi 17 août un diapo photo d'elle et de son chéri posant sous un magnifique coucher de soleil.

Au programme de ce séjour à Ibiza, de la détente et bien évidemment des fêtes spectaculaires. En story, elle ne dissimule rien de son programme, bronzette sur le sable en journée et grosse fiesta au Pacha le soir.