Jazmin Grimaldi en Irlande : la fille d'Albert sur les traces de Grace Kelly

Cet été est décidément riche en aventures pour Jazmin Grace Grimaldi. Après avoir effectué un passage remarqué à Monaco pour le mariage de son cousin Louis Ducruet, célébré le 27 juillet 2019, la fille du prince Albert s'est envolée pour l'Irlande. L'Américaine de 27 ans en a profité pour renouer avec sa famille paternelle et les ancêtres de sa grand-mère Grace Kelly.

Toujours aussi active, la jeune chanteuse a partagé plusieurs photos de son séjour en Irlande, entamé le 9 août. Entre deux concerts et sessions de paddle dans l'Atlantique, Jazmin s'est rendue dans la maison de famille des Kelly à Newport, dans la région de Mayo : "Une mini réunion de famille dans la jolie maison de Newport où ma grand-mère Grace s'est rendue et a renoué avec les Kelly de notre famille il y a des années. C'était très spécial de faire cette seconde visite ici et retracer mes ancêtres irlandais", a-t-elle notamment expliqué sur le réseau social.