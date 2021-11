Diaporama Charlène de Monaco victime d'une "crise" : la vérité derrière sa coupe de cheveux étrange dévoilée ?

Charlene et Albert de Monaco lors de leurs retrouvailles en Afrique du Sud. Le 25 août 2021.

La princesse Charlène de Monaco (bijoux Repossi), le prince Albert II de Monaco lors du photocall du gala "Monte-Carlo Gala for Planetary Health" organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco le 24 septembre 2020. © Claudia Albuquerque / Bestimage

Charlene de Monaco en famille, et le crâne à moitié rasé, pour adresser ses meilleurs voeux après Noël. Le 26 décembre 2020.

Le prince Albert et son épouse la princesse Charlene de Monaco, en convalescence en Afrique du Sud, août 2021.

Le prince Albert II de Monaco et ses enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, accompagnés par M. Calcagno, le directeur du Musée, Alexandra Valetta-Ardisson, la député des Alpes-Maritimes, et M. Laurent Stefanini, l'ambassadeur de France à Monaco, ont participé au lancement du programme "Océano pour Tous" au Musée Océanographique de Monaco, le 1er juin 2021. © Bruno Bebert/Bestimage