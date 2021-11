Charlene et Albert de Monaco face à des rumeurs "dérangeantes et blessantes", le prince s'indigne

Cela fait maintenant de longs mois que le prince Albert se retrouve privé de son épouse Charlene. Partie en Afrique du Sud - son pays d'origine - en début d'année pour une mission de préservation des rhinocéros, la princesse est depuis dans l'incapacité de rentrer en principauté en raison d'une infection ORL qui a nécessité plusieurs opérations. Dans la nouvelle édition du magazine Point du vue, du 3 novembre 2021, le souverain monégasque s'est confié à ce sujet, tout en évoquant les douloureuses rumeurs auxquelles ils doivent faire face.

Dès l'annonce des soucis de santé de la princesse, des rumeurs de divorce ont été relayées par plusieurs médias. Rumeurs d'autant plus douloureuses qu'Albert et Charlene ont été contraints de célébrer leurs 10 ans de mariage à distance l'été dernier... "Comment pourrais-je prétendre que ces articles ne m'ont pas affecté ? Bien sûr, ces publications apparues en divers endroits ont été extrêmement dérangeantes et blessantes", a commenté le prince de 63 ans. Si ce dernier a fini par démentir publiquement ces ragots, il reconnaît avoir peut-être trop tardé pour réagir : "Peut-être, nous aurions dû faire différemment. Mon épouse ne souhaitait pas trop évoquer ses problèmes de santé tout à fait personnels, nous avion préféré l'option de peu communiquer à ce sujet."

Toujours dans cet entretien, le souverain s'est voulu rassurant sur l'état de santé de son épouse, suite à sa dernière intervention chirurgicale du 8 octobre. Selon lui, la princesse "va beaucoup mieux", tant et si bien qu'elle sera rentrée à temps pour prendre part aux célébrations de la Fête nationale monégasque du 19 novembre prochain. Un retour que leurs jeunes enfants Jacques et Gabriella (6 ans) attendent bien évidemment avec une grande impatience, eux qui n'ont pu la voir que brièvement début juin et fin août.