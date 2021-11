Albert de Monaco s'amuse avec Jacques et Gabriella : ambiance festive et effrayante sans Charlene

Cette vidéo du prince Albert avec ses deux plus jeunes enfants intervient alors que l'époux de la princesse Charlene a fait savoir qu'elle serait de retour pour la Fête nationale monégasque, grand évènement très attendu, célébré tous les 19 novembre. "Nous allons pouvoir envisager son retour très prochainement. Et je peux vous dire qu'elle sera à Monaco bien avant la Fête nationale, a fait savoir le frère de la princesse Caroline dans une interview accordée à Point de Vue. Il ne m'est pas possible de vous préciser la date exacte, mais je vous promets que vous le saurez le moment venu."

Charlene de Monaco est coincée en Afrique du Sud depuis mars dernier. L'ancienne nageuse de 43 ans a été victime d'une grave infection ORL qui l'a contrainte à se faire opérer à plusieurs reprises et à être séparée de ses deux enfants. "Je suis impatiente de revenir à la maison pour voir les enfants, avait-elle déclaré dans une interview publiée sur sa page Instagram. Je pense que c'est terrible et si il y a des mamans par ici qui ont été séparées de leurs enfants pendant des mois, elles ressentent la même chose que moi."

Concernant Jacques et Gabriella, il a été révélé il y a quelques jours qu'ils n'iraient plus à l'école mais suivraient des enseignements à domicile. Les images de leur rentrée au CP, à l'école François d'Assise - Nicolas Barré, située à la frontière entre le Rocher et Beausoleil, avaient fait grand bruit en septembre dernier. Si l'on ne sait pas depuis quand Jacques et Gabriella auraient quitté leur établissement, ils prendraient leurs leçons avec d'autres enfants, triés sur le volet.

Pour l'heure, Jacques et Gabriella sont en vacances scolaires et après leur passage à Europar-Park, ils se rendront en Ecosse avec leur papa pour participer à la COP26.