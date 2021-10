Albert de Monaco se rapproche de Caroline : duo complice pendant l'absence de Charlene

Les monégasques attendent avec impatience le retour à la maison de la princesse Charlene, toujours retenue en Afrique du Sud pour cause d'ennuis de santé. Pendant ce temps, le prince Albert II de Monaco continue d'exercer ses fonctions en solo ou avec des membres de son clan. Ces derniers temps, il s'est rapproché de sa soeur Caroline, vue à ses côtés à plusieurs reprises.

Sans doute esseulé par l'éloignement avec son épouse, Albert de Monaco (63 ans) peut heureusement compter sur sa famille pour lui apporter un peu de réconfort. Le 8 octobre, c'est auprès de sa soeur aînée la princesse Caroline de Monaco (64 ans) que le souverain était vu lors de la passation de commandement du chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco entre le colonel Norbert Fassiaux et le commandant Maxime Yvrard, dans la cour d'honneur du palais princier. Très élégante en chic tailleur bleu, la fille du regretté prince Rainier et de l'actrice Grace Kelly affichait aussi ses cheveux gris qu'elle assume volontiers depuis plusieurs mois maintenant.

Le duo était de nouveau repéré quelques jours plus tard, le 16 octobre précisément, cette fois-ci dans les allées du 52e Concours International de Bouquets à Monaco. La princesse Caroline était de nouveau très chic en jupe grise à motifs fleuris, chemisier en satin et collier de perles autour du cou. En compagnie du prince Albert et de Marie-Claude Beaud, l'ancienne directrice du Musée National de Monaco, elle a donc visité l'exposition des compositions florales réalisées par des amateurs ou des professionnels. Le Garden Club de Monaco, organisateur du concours présidé par Caroline de Hanovre, avait choisi comme thème L'Art culinaire dans le monde. L'Afrique du Sud était-elle un des pays représentés ?

En principauté, il n'y a pas que les habitants et le souverain qui attendent le retour de Charlene de Monaco, nul doute que Jacques et Gabriella (6 ans) espèrent eux aussi revoir leur maman très vite.