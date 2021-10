Charlene de Monaco différente : la frêle princesse prête à rentrer à la maison ? Un message intrigue

On la pensait prête à faire ses valises afin de rentrer à Monaco, après une nouvelle et ultime opération pour traiter ses problèmes ORL, mais la princesse Charlene n'a pas l'air d'avoir commencé à plier bagages... Elle a posté une photo d'elle le dimanche 17 octobre 2021, sur laquelle elle apparait très frêle, en bonne compagnie.

Où en est la santé de Charlene de Monaco ? La princesse âgée de 43 ans, qui a posé le pied en Afrique en mars 2021 et n'est depuis toujours pas revenue en principauté, a été encore opérée voilà déjà dix jours. Elle a subi une dernière intervention sous anesthésie générale à la suite de son infection ORL (oto-rhino-laryngologique). Après 48H en observation, on pouvait légitimement penser qu'elle se presserait de s'en aller mais les jours passent et elle reste éloignée de son mari le prince Albert et leurs enfants Jacques et Gabriella (6 ans) alors qu'elle se dit "impatiente" de les retrouver...

Sur Instagram, elle a toutefois partagé une photo d'elle prise en réalité le 5 octobre dernier mais jusqu'ici passée inaperçue du grand public car diffusée sur un compte relativement confidentiel, sur laquelle elle prend la pose en compagnie du roi Misuzulu, nouveau chef des Zoulous en Afrique du Sud. Un cliché sur lequel Charlene apparait très amincie, le visage tiré, les poignets maigres... L'ancienne nageuse semble très affaiblie par ses problèmes de santé mais, en légende, elle écrit : "Merci pour ta gentillesse et ton soutien." Faut-il comprendre entre les lignes qu'il s'agit de mots d'au revoir en vue d'un départ prochain du continent africain vers la principauté de Monaco ?