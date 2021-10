Jacques et Gabriella de Monaco ne vont plus à l'école : décision surprenante en l'absence de Charlene

Privés de leur maman depuis de longs mois, le prince Jacques et la princesse Gabriella (6 ans) ont fait leur rentrée au CP uniquement accompagnés de leur père, en septembre dernier. Après avoir fait leurs années de maternelle à l'école Stella de Monaco, les jumeaux du prince Albert et de la princesse Charlene devaient poursuivre leur scolarité à l'école François d'Assise - Nicolas Barré, située à la frontière entre le Rocher et Beausoleil. Mais un site spécialisé affirme aujourd'hui que les deux petites têtes blondes ont déserté la cour de récré...

A en croire une source visiblement fiable qui s'est confiée au Histoires Royales, Albert de Monaco a décidé de retirer ses enfants de l'école primaire pour qu'ils soient finalement scolarisés à la maison. La chronologie et la raison de ce changement n'ont pas été précisées. En revanche, Jacques et Gabriella ne seraient pas seuls puisqu'un semblant de classe aurait été constitué avec d'autres camarades "triés sur le volet". Une pratique qui rappelle ainsi celle de la Cour du Maroc avec ses princes et princesses, éduqués au palais royal de Rabat avec d'autres élèves.

Décidément, ces derniers mois n'ont pas été de tout repos pour Jacques et Gabriella. En plus de cette rentrée scolaire en deux temps, les jumeaux se retrouvent privés de leur mère, retenue en Afrique du Sud depuis le début du printemps, en raison d'une sérieuse infection ORL. Les enfants ont pu lui rendre brièvement visite en juin dernier, accompagnés de leur père le prince Albert, ainsi qu'une seconde fois à la fin de l'été. Des retrouvailles que la petite famille n'avait pas manqué d'immortaliser.