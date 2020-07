Mohammed VI : Son fils le prince Moulay El Hassan a décroché son bac

Bonne nouvelle pour le roi Mohammed VI et son épouse, la princesse Lalla Salma : leur fils le prince Moulay El Hassan, 17 ans, a décroché son baccalauréat avec la mention Très bien ! Le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé le résultat de son examen le 7 juillet 2020, dans un communiqué officiel. Son bac en sciences économiques et sociales option internationale en poche, le jeune homme s'apprête à entamer ses études supérieures. Aucun détail n'a encore été donné sur le cursus qu'il suivra l'année prochaine.

Le prince héritier a suivi toute sa scolarité au sein du Collège royal, au Palais royal de Rabat. Il s'agit d'un établissement créé en 1942 et réservé à quelques privilégiés, dont les enfants des souverains. L'enseignement y est visiblement efficace puisque Moulay El Hassan parle déjà couramment plusieurs langues en plus de l'arabe : le français, l'anglais et l'espagnol. Des compétences qui, avant même qu'il monte un jour sur le trône, lui sont précieuses puisqu'il représente déjà son père à l'international.

En septembre 2019, le prince héritier avait représenté le Maroc lors des obsèques de Jacques Chirac à Paris, puis lors de la réception organisée par le président Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Avant cela, le grand frère de la princesse Lalla Khadija (13 ans) s'était déjà illustré au côté de leur père Mohammed VI lors de la visite officielle du prince Harry et Meghan Markle dans son pays en février 2019.